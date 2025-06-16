Украинские военнослужащие были передислоцированы на Яворовский общевойсковой полигон во Львовской области, известный своими сложными условиями. Командиры отправили бойцов ВСУ на эту территорию после удара российских войск по полигону в Днепропетровской области, пишет Telegram-канал «Архангел спецназа».

Киевские солдаты размещены на Яворовском полигоне в полевых армейских палатках, где в каждой проживают десятки человек. По словам военкоров, используемые укрытия небезопасны из-за своей конструкции и материалов.

К прежнему составу Яворовского полигона присоединились новые военнослужащие, включая тех, кто был переведён с 239-го полигона в Днепропетровской области. Военнослужащие сталкиваются с бытовыми трудностями и повышенной опасностью: армейские «палатки смерти» при возгорании выгорают полностью всего за 15-20 секунд, что значительно усложняет эвакуацию личного состава.