«Палатки смерти»: Выживших при ударе солдат ВСУ перевезли на полигон с «дурной» славой
Выживших при ударе ВС РФ солдат ВСУ перевели на Яворовский общевойсковой полигон
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Украинские военнослужащие были передислоцированы на Яворовский общевойсковой полигон во Львовской области, известный своими сложными условиями. Командиры отправили бойцов ВСУ на эту территорию после удара российских войск по полигону в Днепропетровской области, пишет Telegram-канал «Архангел спецназа».
Киевские солдаты размещены на Яворовском полигоне в полевых армейских палатках, где в каждой проживают десятки человек. По словам военкоров, используемые укрытия небезопасны из-за своей конструкции и материалов.
К прежнему составу Яворовского полигона присоединились новые военнослужащие, включая тех, кто был переведён с 239-го полигона в Днепропетровской области. Военнослужащие сталкиваются с бытовыми трудностями и повышенной опасностью: армейские «палатки смерти» при возгорании выгорают полностью всего за 15-20 секунд, что значительно усложняет эвакуацию личного состава.
Ранее стало известно, что украинская армия начала перебрасывать собственные полигоны на запад страны, чтобы обезопасить мобилизованных. Например, с полигона в Новомосковске Днепропетровской области планировался вывод всех бойцов и техники ВСУ. После российского удара киевский командующий Михаил Драпатый вовсе подал в отставку.