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16 июня, 08:56

«В кусты бросил и пошёл штурмовать»: Военные РФ «закошмарили» ВСУ на электросамокатах

Участник СВО Баркас: ВС РФ штурмовали позиции ВСУ в Судже на электросамокатах

Военный на электросамокате. Обложка © Шедеврум / Life.ru

Военный на электросамокате. Обложка © Шедеврум / Life.ru

Военкор kp.ru Александр Коц узнал новые подробности героического освобождения Суджи. Оказывается, российское военные в очередной раз применили легендарную армейскую смекалку. Для лучшей манёвренности и скрытности они штурмовали позиции ВСУ на электросамокатах.

Об этом военкору рассказал командир бригады ВС РФ с позывным Баркас. По его словам, в последнее время характер боевых действий значительно изменился, вплоть до мелочей. В частности, подразделения Армии России начали атаковать противника на мотоциклах и квадроциклах.

«В Судже практиковали наступление на электросамокатах — выскакивали от лесополки к лесополке на бесшумном средстве передвижения. В кусты бросил и пошёл штурмовать», — отметил Баркас.

Он также добавил, что нововведения коснулись и способов борьбы с противником в воздухе. Например, у наших бойцов появились роботизированные тележки и системы перехвата.

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Ранее армейская смекалка помогла бойцам «Ахмата» создать дроны с системой самоуничтожения, оставив ВСУ без трофеев. Солдаты модернизировали БПЛА, оснастив их детонатором и подожжённым фитилём, который активирует боеприпас при попытке перехватить беспилотник.

Борис Эльфанд
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