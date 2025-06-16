«В кусты бросил и пошёл штурмовать»: Военные РФ «закошмарили» ВСУ на электросамокатах

Военкор kp.ru Александр Коц узнал новые подробности героического освобождения Суджи. Оказывается, российское военные в очередной раз применили легендарную армейскую смекалку. Для лучшей манёвренности и скрытности они штурмовали позиции ВСУ на электросамокатах.

Об этом военкору рассказал командир бригады ВС РФ с позывным Баркас. По его словам, в последнее время характер боевых действий значительно изменился, вплоть до мелочей. В частности, подразделения Армии России начали атаковать противника на мотоциклах и квадроциклах.

«В Судже практиковали наступление на электросамокатах — выскакивали от лесополки к лесополке на бесшумном средстве передвижения. В кусты бросил и пошёл штурмовать», — отметил Баркас.

Он также добавил, что нововведения коснулись и способов борьбы с противником в воздухе. Например, у наших бойцов появились роботизированные тележки и системы перехвата.