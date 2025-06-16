«Всё в дыму»: Боец Кошмар рассказал, как арматура помогла выжить штурмовикам РФ в зоне СВО
Участник СВО Кошмар: Бойцы ВС РФ выбрались из-под завалов, пробив путь арматурой
Военный. Обложка © Шедеврум / Life.ru
Очередная история героического боя и чудесного спасения произошла в ходе СВО. После атаки украинской «Бабы-яги» бойцы штурмовой группы ВС РФ оказались завалены в подвале, однако смогли выбраться, пробив себе путь арматурой. Об этом рассказал военный с позывным Кошмар, который служит в 39-й отдельной мотострелковой бригаде в составе группировки «Центр».
По его словам, во время боёв за Ульяновку (украинское название — Малиновка) в ДНР российские солдаты забежали в подвал, где ранее находилась позиция противника. Вслед за ними бойцы ВСУ запустили зажигательный FPV-дрон, который спровоцировал пожар. Выйти наружу было невозможно из-за беспилотника, который поджидал российских солдат.
«Все сгруппировались и к земле [прижались], пытаемся дышать там остатками воздуха. Всё в дыму, ничего не видно», — подчеркнул собеседник RT.
После этого бойцы прорвались из подвала в гараж, но их новую позицию атаковали геокоптеры, сбросившие 120-мм мины. В результате их засыпало землёй, пришлось сидеть под завалами трое суток. А потом военные достали арматуру и с её помощью пробили себе выход через стену.
Ранее Life.ru рассказал, как вернувшийся из плена военный помог десяти бойцам выйти из окружения под Курском. В свою очередь российский боец Петрович отругал и обратил в бегство 10 вэсэушников.