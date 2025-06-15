Вернувшийся из плена помог десяти бойцам выйти из окружения под Курском

Боец из Бурятии, освобождённый из украинского плена, помог десяти срочникам выйти из окружения в Курской области. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в республике Юлия Жамбалова, к которой в марте 2024 года обратилась супруга военнослужащего с просьбой помочь в его поисках.

Женщина рассказала, что в Курской области он, предположительно, вывел из окружения десять срочников, после чего сам попал в плен. В региональном аппарате омбудсмена заявили, что проверят эту информацию.

«Мы сразу взяли заявление в работу. Буквально сегодня узнали новость, что в результате обмена пленными между Украиной и Россией боец вернулся на родину. По словам супруги, в Курской области он помог десяти солдатам срочной службы выйти из окружения, а сам попал в плен. Мы будем эту историю проверять и отрабатывать», — приводит слова омбудсмена РИА «Новости».