ВСУ вымогают деньги за жизнь военнопленных у их семей. Россиянам объяснили, как поступить
Омбудсмен Морозова призвала россиян не давать деньги ВСУ, пытаясь спасти пленных
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Дарья Морозова, уполномоченная по правам человека в ДНР, обратилась к семьям российских военнослужащих, оказавшихся в плену. Она настоятельно призвала их не идти на поводу у украинской стороны, требующей деньги за якобы освобождение пленных. По словам омбудсмена, эти средства – не что иное, как откровенное вымогательство со стороны ВСУ, они не даруют бойцам свободу.
«Наши ребята попадают в плен, ВСУ начинают вымогать деньги и звонить родственникам. Мы понимаем, что там есть признаки насильственного воздействия (на пленных). Хочу заверить граждан: никакие финансы не решат вопрос о возвращении из плена. Необходимо набраться терпения и ждать», — подчеркнула Морозова в беседе с РИА «Новости».
В случае получения подобных требований с Украины омбудсмен рекомендовала россиянам незамедлительно обращаться в правоохранительные органы.
Ранее Life.ru рассказывал о начале бессрочных обменов. Накануне состоялся очередной обмен военнопленными между Россией и Украиной. Договорённость об этом была достигнута ещё на переговорах в Стамбуле. Владимир Зеленский сообщил, что примет решение касательно дальнейших контактов после 20-21 июня.