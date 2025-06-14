«Матом крыл, давил морально»: Боец Петрович отругал и обратил в бегство 10 вэсэушников

52-летний российский военный с позывным Петрович в одиночку противостоял группе из десяти бойцов ВСУ, заставив их отступить после словесной перепалки. Об этом сообщили в телеграм-канале «Чёрные гусары» 15-й мотострелковой бригады.

Боец Петрович обратил в бегство 10 бойцов ВСУ. Видео © Telegram / Чёрные гусары

По данным источника, украинские военные попытались штурмовать трёхэтажное здание, где находились Петрович и его тяжелораненые сослуживцы. Российский боец забаррикадировался и вступил в перестрелку, отражая атаки. Когда противник предложил сдаться, Петрович, следуя указаниям командира, ответил категорическим отказом, заявив, что ему «терять нечего».

«Петрович с ними ругался, матом крыл, давил морально. В итоге сказал им, что мне терять нечего. Мол, я потерял много парней и это здание — теперь уже мой дом — я вам просто так не отдам. Сейчас выйду на своих и скажу, чтобы самолётами это здание разбомбили», — рассказали в бригаде.

В итоге ВСУ вызвали бронетехнику для прикрытия и отступили. При отходе Петрович ликвидировал одного из спецназовцев, тело которого осталось на позиции.