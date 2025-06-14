«Матом крыл, давил морально»: Боец Петрович отругал и обратил в бегство 10 вэсэушников
Боец с позывным Петрович прогнал 10 военных ВСУ словесной перепалкой
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52-летний российский военный с позывным Петрович в одиночку противостоял группе из десяти бойцов ВСУ, заставив их отступить после словесной перепалки. Об этом сообщили в телеграм-канале «Чёрные гусары» 15-й мотострелковой бригады.
Боец Петрович обратил в бегство 10 бойцов ВСУ. Видео © Telegram / Чёрные гусары
По данным источника, украинские военные попытались штурмовать трёхэтажное здание, где находились Петрович и его тяжелораненые сослуживцы. Российский боец забаррикадировался и вступил в перестрелку, отражая атаки. Когда противник предложил сдаться, Петрович, следуя указаниям командира, ответил категорическим отказом, заявив, что ему «терять нечего».
«Петрович с ними ругался, матом крыл, давил морально. В итоге сказал им, что мне терять нечего. Мол, я потерял много парней и это здание — теперь уже мой дом — я вам просто так не отдам. Сейчас выйду на своих и скажу, чтобы самолётами это здание разбомбили», — рассказали в бригаде.
В итоге ВСУ вызвали бронетехнику для прикрытия и отступили. При отходе Петрович ликвидировал одного из спецназовцев, тело которого осталось на позиции.
А ранее Life.ru рассказывал о российском бойце с позывным Росомаха, который провёл более 3 месяцев в одиночку во вражеском окружении в зоне СВО. За проявленные отвагу и храбрость ему присвоили звание Героя России. В настоящее время он вновь находится на передовой, и после окончания специальной военной операции намерен продолжить службу в рядах Вооружённых сил Российской Федерации.