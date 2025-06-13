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Регион
13 июня, 05:48

Отважный матрос в одиночку противостоял украинской ДРГ, обратив врага в бегство

МО РФ: Матрос Хабипов в одиночку противостоял украинской ДРГ, вынудив бежать

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mikhail Anikaev

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mikhail Anikaev

Проявив исключительную храбрость российский матрос Ильсур Хабипов в одиночку вступил в бой с украинской диверсионно-разведывательной группой, сорвав их планы и обратив в бегство. О подвиге бойца рассказали в Минобороны РФ.

«Ильсур открыл прицельный огонь по диверсантам и смело и решительно действовал в своей зоне ответственности. Несмотря на численное превосходство противника, матрос Хабипов сковал действия врага, заставив их вести бой на открытой местности. В ходе боя украинские боевики понесли существенные потери и, бросив раненых, бежали вглубь подконтрольной им территории», — указали в ведомстве.

Во время несения службы на наблюдательном посту матрос Хабипов обнаружил передвижение диверсионно-разведывательной группы украинских вооружённых сил. Он доложил об этом командованию и самостоятельно атаковал противника. В ведомстве отметили, что благодаря его бдительности и решительности удалось предотвратить захват позиций.

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А ранее Life.ru рассказывал о российском бойце с позывным Росомаха, который провёл более 3 месяцев в одиночку во вражеском окружении в зоне СВО. За отвагу и храбрость он был представлен к званию Героя России. Сейчас он снова на передовой, а после завершения СВО планирует продолжить службу в Вооружённых силах РФ.

Мария Любицкая
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