Ефрейтор взбесил ВСУшников пальбой и увёл за собой ударный дрон ради спасения раненых товарищей

Ефрейтор ВС РФ Александр Дмитрик спас раненых товарищей во время их эвакуации с передовой в тыл. Военнослужащий, рискуя собой, отвлёк подлетевший украинский беспилотник на себя. О подвиге героя сообщили в Минобороны России.

Украинские военные, отступая, начали агрессивно атаковать российских бойцов миномётным и артиллеристским огнём. Дмитрик с группой эвакуации отправился в зону боёв, чтобы вытащить раненых. Военнослужащий оказал первую помощь пострадавшим, затем их повезли в тыл. Однако в ближайшем лесу группу обнаружил украинский FPV-дрон, никаких укрытий рядом не было.

Тогда Дмитрик решил отвлечь вражеский дрон на себя выстрелами из автомата. Беспилотник развернулся в сторону военного и начал его преследовать. Однако боец смог изловчиться и, заняв выгодную позицию, точным выстрелом поразил БПЛА, после чего группа эвакуации смогла доставить раненых в полевой госпиталь.

Кроме того, в Минобороны рассказали о рядовом Сергее Полчанове, который тоже смог вовремя обезвредить вражеский дрон. Военнослужащий находился на наблюдательном пункте, когда увидел в небе приближающийся беспилотник ВСУ. Аппарат летел в сторону российской артиллерийской установки «Мста-С» и собирался нанести по ней удар. Однако Полчанов не растерялся, достал штатное оружие и точным попаданием сбил вражеский БПЛА.