«‎Я не герой!» Белорусский ‎убийца дронов ВСУ отошёл от «‎фуры смерти» за мгновения до взрыва

Дальнобойщик из Белоруссии Антон Мацкевич, который вместе с сибиряками сбивал вылетающие из фур дроны ВСУ, заявил, что не считает себя героем. Скромный храбрец говорит, что он просто не мог бросить в беде своего старшего брата — Россию. Об этом «‎убийца дронов» рассказал в эфире белорусского телеканала News.by.

Дальнобойщик из Белоруссии Антон Мацкевич. Видео © News.by

«Россия и Беларусь — это как старший брат и младший брат. Они всё время вместе. Ну, как можно было пройти мимо и не помочь или остаться там где-то в стороне. Было много человек, которые помогали. Не я один там это всё делал, поэтому нужно сказать им огромное спасибо», — отметил Мацкевич.

Антон говорит, что он не герой, а обычный водитель. Он уверен, что любой другой человек поступил бы на его месте точно также. Дальнобойщик признаётся, что ему и другим очевидцам было тяжело смотреть на вылетавшие из фуры беспилотники, которые сбить было невозможно. Пытаясь уничтожить БПЛА, герои совсем не заботились о своей безопасности и отошли от грузовика за мгновения до взрыва.