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3 июня, 11:13

«‎Я не герой!» Белорусский ‎убийца дронов ВСУ отошёл от «‎фуры смерти» за мгновения до взрыва

Сбивавший дроны ВСУ белорус не считает себя героем за помощь брату – России

Дальнобойщик из Белоруссии Антон Мацкевич, который вместе с сибиряками сбивал вылетающие из фур дроны ВСУ, заявил, что не считает себя героем. Скромный храбрец говорит, что он просто не мог бросить в беде своего старшего брата — Россию. Об этом «‎убийца дронов» рассказал в эфире белорусского телеканала News.by.

Дальнобойщик из Белоруссии Антон Мацкевич. Видео © News.by

«Россия и Беларусь — это как старший брат и младший брат. Они всё время вместе. Ну, как можно было пройти мимо и не помочь или остаться там где-то в стороне. Было много человек, которые помогали. Не я один там это всё делал, поэтому нужно сказать им огромное спасибо», — отметил Мацкевич.

Антон говорит, что он не герой, а обычный водитель. Он уверен, что любой другой человек поступил бы на его месте точно также. Дальнобойщик признаётся, что ему и другим очевидцам было тяжело смотреть на вылетавшие из фуры беспилотники, которые сбить было невозможно. Пытаясь уничтожить БПЛА, герои совсем не заботились о своей безопасности и отошли от грузовика за мгновения до взрыва.

«Когда стоишь и безвыходная ситуация, ну нужно что-то делать. Все так думали. Мы все помогали. Только уже в последнюю минуту, когда уже взорвалось, мы уже подумали: «Блин, а она могла взорваться, когда мы рядышком». Потом осознание пришло», — сказал Мацкевич.

Вскрылся маршрут взорвавшейся в Приамурье фуры, откуда к аэродромам вылетали дроны ВСУ
Вскрылся маршрут взорвавшейся в Приамурье фуры, откуда к аэродромам вылетали дроны ВСУ

Напомним, что 1 июня ВСУ атаковали российские военные аэродромы в пяти регионах. По имеющимся данным, в нескольких областях для нанесения ударов применялись БПЛА, которые тайно доставлялись в грузовике. В организации этих перевозок подозревается 37-летний Артём Тимофеев из Донецка. Он объявлен в федеральный розыск. Кадрами взлёта дронов из фур поделился Life.ru. Находившиеся рядом водители оказались не робкого десятка и начали сбивать камнями БПЛА, рискнув жизнью. Среди них оказался герой из Белоруссии.

Обложка © News.by

Наталья Афонина
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