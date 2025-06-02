Вскрылся маршрут взорвавшейся в Приамурье фуры, откуда к аэродромам вылетали дроны ВСУ

Один из грузовиков, перевозивший украинские дроны для атаки на военные аэродромы в Сибири, был приобретён в Свердловской области около трёх месяцев назад. Именно это тягач взорвался на трассе «Чита — Хабаровск» неподалёку от села Серышево Амурской области, сообщает Telegram-канал Ural Mash.

По данным журналистов, грузовик приобрели в начале марта. Сначала он был зарегистрирован в Екатеринбурге, потом в Арамиле, а через пару дней после покупки его перегнали в Челябинскую область, откуда уже выдвинулся в Приамурье. Водитель фуры был уверен, что перевозит в грузовике сборный дом на заказ.

При этом из Челябинска могли выехать как минимум ещё четыре большегруза, внутри которых находились дроны ВСУ. У всех них один и тот же владелец.