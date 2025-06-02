Вскрылся маршрут взорвавшейся в Приамурье фуры, откуда к аэродромам вылетали дроны ВСУ
Взорвавшуюся в Приамурье фуру с дронами ВСУ купили три месяца назад на Урале
Фура с дронами, которая взорвалась на трассе «Чита — Хабаровск». Обложка © SHOT
Один из грузовиков, перевозивший украинские дроны для атаки на военные аэродромы в Сибири, был приобретён в Свердловской области около трёх месяцев назад. Именно это тягач взорвался на трассе «Чита — Хабаровск» неподалёку от села Серышево Амурской области, сообщает Telegram-канал Ural Mash.
По данным журналистов, грузовик приобрели в начале марта. Сначала он был зарегистрирован в Екатеринбурге, потом в Арамиле, а через пару дней после покупки его перегнали в Челябинскую область, откуда уже выдвинулся в Приамурье. Водитель фуры был уверен, что перевозит в грузовике сборный дом на заказ.
При этом из Челябинска могли выехать как минимум ещё четыре большегруза, внутри которых находились дроны ВСУ. У всех них один и тот же владелец.
Напомним, что 1 июня украинские военные нанесли удары по российским военным аэродромам в пяти областях. По информации, для атак в некоторых регионах использовались беспилотники, которые были тайно перевезены в грузовике. Дроны спрятали в крыше контейнеров, под специальным фальш-потолком. Предположительно, владельцем грузовиков является 37-летний Артём Тимофеев, родом из Донецка. В настоящее время он объявлен в розыск.