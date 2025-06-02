Водители фур со спрятанными БПЛА думали, что везут каркасные дома

Водители фур, с которых осуществлялась атака беспилотников в Иркутской области, были уверены, что везут каркасные дома для сборки. Об этом сообщает Babr Mash. О содержании груза им, по предварительным данным, поведал владелец грузовиков Артём Тимофеев, которого сейчас ищут спецслужбы.