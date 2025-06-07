В районе Смоленска средствами РЭБ нейтрализован украинский дрон
Губернатор Анохин: Средствами РЭБ вблизи Смоленска был сбит БПЛА противника
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Недалеко от Смоленска средствами радиоэлектронной борьбы был перехвачен беспилотник Вооружённых сил Украины. Об этом сообщил губернатор региона Василий Анохин в своём Telegram-канале.
«Пострадавших и разрушений нет. На месте падения работают экстренные и оперативные службы», — написал он.
Глава региона напомнил о недопустимости фото- и видеофиксации работы ПВО. Он также попросил не приближаться к обломкам БПЛА, а сообщать об их местоположении по телефону экстренных служб.
Ранее Вооружённые силы Украины предприняли попытку комбинированной атаки по Москве с использованием дронов типа «Бобёр», R-15 и «Лютый». На текущий момент известно о пяти сбитых беспилотниках, летевших на столицу. На месте падения обломков работают экстренные службы.