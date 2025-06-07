В районе Смоленска средствами РЭБ нейтрализован украинский дрон

Недалеко от Смоленска средствами радиоэлектронной борьбы был перехвачен беспилотник Вооружённых сил Украины. Об этом сообщил губернатор региона Василий Анохин в своём Telegram-канале.

«Пострадавших и разрушений нет. На месте падения работают экстренные и оперативные службы», — написал он.

Глава региона напомнил о недопустимости фото- и видеофиксации работы ПВО. Он также попросил не приближаться к обломкам БПЛА, а сообщать об их местоположении по телефону экстренных служб.