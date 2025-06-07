ВСУ предприняли попытку комбинированной атаки по Московской области
SHOT: ВСУ пытались устроить комбинированную атаку БПЛА по Москве
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PHOTOCREO Michal Bednarek
В ночь на 7 июня Вооружённые силы Украины предприняли попытку комбинированной атаки по Москве с использованием беспилотных летательных аппаратов типа «Бобёр», R-15 и «Лютый». Об этом сообщает SHOT. В настоящее время известно о пяти сбитых дронах на подлёте к столице.
БПЛА над Московской областью. Видео © SHOT
По данным телеграм-канала, ВСУ использовали три типа БПЛА: «Бобёр» (дальность полёта до 800 км.), R-15 (дальность полёта до 700 км.) и «Лютый» (дальность полёта до 1000 км.). По предварительной информации, все беспилотники были уничтожены. На месте падения обломков работают экстренные службы.
Напомним, мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что расчёты противовоздушной обороны ликвидировали четыре украинских беспилотника, приближавшихся к Москве. Местные жители сообщали о звуках взрывов в различных районах Зеленограда, а также в селе Албушево и посёлке Андреевка. Ранее ПВО уничтожила ещё один БПЛА, летевший на Московский регион.