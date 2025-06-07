Ж/д катастрофа в Брянской области
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 июня, 03:42

ВСУ предприняли попытку комбинированной атаки по Московской области

SHOT: ВСУ пытались устроить комбинированную атаку БПЛА по Москве

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PHOTOCREO Michal Bednarek

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PHOTOCREO Michal Bednarek

В ночь на 7 июня Вооружённые силы Украины предприняли попытку комбинированной атаки по Москве с использованием беспилотных летательных аппаратов типа «Бобёр», R-15 и «Лютый». Об этом сообщает SHOT. В настоящее время известно о пяти сбитых дронах на подлёте к столице.

БПЛА над Московской областью. Видео © SHOT

По данным телеграм-канала, ВСУ использовали три типа БПЛА: «Бобёр» (дальность полёта до 800 км.), R-15 (дальность полёта до 700 км.) и «Лютый» (дальность полёта до 1000 км.). По предварительной информации, все беспилотники были уничтожены. На месте падения обломков работают экстренные службы.

Временные ограничения в аэропорту Шереметьево были сняты
Временные ограничения в аэропорту Шереметьево были сняты

Напомним, мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что расчёты противовоздушной обороны ликвидировали четыре украинских беспилотника, приближавшихся к Москве. Местные жители сообщали о звуках взрывов в различных районах Зеленограда, а также в селе Албушево и посёлке Андреевка. Ранее ПВО уничтожила ещё один БПЛА, летевший на Московский регион.

Антон Голыбин
  • Новости
  • ВСУ
  • Только на Life
  • Москва
  • Московская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar