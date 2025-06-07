ВСУ предприняли попытку комбинированной атаки по Московской области

В ночь на 7 июня Вооружённые силы Украины предприняли попытку комбинированной атаки по Москве с использованием беспилотных летательных аппаратов типа «Бобёр», R-15 и «Лютый». Об этом сообщает SHOT. В настоящее время известно о пяти сбитых дронах на подлёте к столице.