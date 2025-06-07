Временные ограничения в аэропорту Шереметьево были сняты
Обложка © Shutterstock/ FOTODOM / Valentin Valkov
Аэропорт Шереметьево вернулся к штатному режиму работы: ограничения на приём и выпуск воздушных судов, введённые ранее, были сняты. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.
«Ограничения вводились для обеспечения безопасности полётов гражданских ВС», — уточнили в ведомстве.
Напомним, ранее аэропорт Шереметьево вводил временные ограничения на приём и выпуск гражданских воздушных судов в целях обеспечения безопасности полётов. Также ограничения были сняты в аэропорту Калуги.