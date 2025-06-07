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Регион
7 июня, 01:33

Временные ограничения в аэропорту Шереметьево были сняты

Обложка © Shutterstock/ FOTODOM / Valentin Valkov

Обложка © Shutterstock/ FOTODOM / Valentin Valkov

Аэропорт Шереметьево вернулся к штатному режиму работы: ограничения на приём и выпуск воздушных судов, введённые ранее, были сняты. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

«Ограничения вводились для обеспечения безопасности полётов гражданских ВС», — уточнили в ведомстве.

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Напомним, ранее аэропорт Шереметьево вводил временные ограничения на приём и выпуск гражданских воздушных судов в целях обеспечения безопасности полётов. Также ограничения были сняты в аэропорту Калуги.

Андрей Васильев
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