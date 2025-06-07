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7 июня, 00:34

План «Ковёр» ввели в аэропорту Шереметьево

Самолёт. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / M.A.L.I.K

Самолёт. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / M.A.L.I.K

Аэропорт Шереметьево ввёл временные ограничения на приём и выпуск гражданских воздушных судов в целях обеспечения безопасности полётов. Об этом сообщили в Росавиации.

«Для обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов временные ограничения на их приём и выпуск введены в аэропорту Шереметьево», — говорится в официальном заявлении ведомства.

Росавиация: В аэропорту Калуги сняты ограничения на приём и выпуск самолётов
Росавиация: В аэропорту Калуги сняты ограничения на приём и выпуск самолётов

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил о перехвате силами ПВО одного беспилотного летательного аппарата, следовавшего в направлении столицы. На месте падения обломков работают оперативные службы. В аэропортах Домодедово и Жуковский вводили план «Ковёр» из-за угрозы атак БПЛА со стороны Украины. В настоящее время ограничения в этих воздушных гаванях сняты.

Антон Голыбин
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