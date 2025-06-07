План «Ковёр» ввели в аэропорту Шереметьево

Аэропорт Шереметьево ввёл временные ограничения на приём и выпуск гражданских воздушных судов в целях обеспечения безопасности полётов. Об этом сообщили в Росавиации.

«Для обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов временные ограничения на их приём и выпуск введены в аэропорту Шереметьево», — говорится в официальном заявлении ведомства.