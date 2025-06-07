В небе над Московской областью прогремели четыре взрыва

Расчёты противовоздушной обороны уничтожили четыре украинских беспилотника, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своём Telegram-канале. На месте крушения обломков работают экстренные службы.

Работа ПВО. Видео © SHOT

Местные жители сообщили SHOT, что как минимум четыре взрыва были слышны в различных районах Зеленограда, а также в селе Албушево и посёлке Андреевка. Очевидцы отмечали, что в небе также раздавался звук, напоминающий бензопилу или мопед.