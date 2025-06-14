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14 июня, 03:39

Российские бойцы уничтожили наёмников и захватили вооружение НАТО в ДНР

Командир Петер: При зачистке Петровского в ДНР были ликвидированы наёмники

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sergey Nikonov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sergey Nikonov

В ходе наступательной операции в районе Петровского в Донецкой Народной Республике военнослужащие 90-й танковой дивизии силовой группировки «Центр» ликвидировали группу иностранных наёмников. Об этом сообщил РИА «Новости» командир одного из штурмовых подразделений Ильхом Петер.

«Обнаруженные документы — это и есть свидетельство того, что всё-таки есть наёмники из разных стран, в основном это Польша и Грузия. Но они были, а теперь их нет», — сказал российский военнослужащий.

Он добавил, что наши бойцы также захватили арсенал вооружения западного образца: автоматические винтовки М-16, подствольные системы, приборы ночного видения и иные образцы военного снаряжения стран НАТО. Петер уточнил, что теперь снаряжение будет в пользовании ВС РФ.

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Ранее российские военнослужащие зачистили более 1,1 тысячи зданий и сооружений в ходе боёв за населённый пункт Комар в ДНР. Село имеет выгодное географическое положение благодаря естественной водной преграде и плотной городской застройке. После зачистки бойцы установили российские флаги.

Тимур Хингеев
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