Российские бойцы уничтожили наёмников и захватили вооружение НАТО в ДНР
Командир Петер: При зачистке Петровского в ДНР были ликвидированы наёмники
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В ходе наступательной операции в районе Петровского в Донецкой Народной Республике военнослужащие 90-й танковой дивизии силовой группировки «Центр» ликвидировали группу иностранных наёмников. Об этом сообщил РИА «Новости» командир одного из штурмовых подразделений Ильхом Петер.
«Обнаруженные документы — это и есть свидетельство того, что всё-таки есть наёмники из разных стран, в основном это Польша и Грузия. Но они были, а теперь их нет», — сказал российский военнослужащий.
Он добавил, что наши бойцы также захватили арсенал вооружения западного образца: автоматические винтовки М-16, подствольные системы, приборы ночного видения и иные образцы военного снаряжения стран НАТО. Петер уточнил, что теперь снаряжение будет в пользовании ВС РФ.
Ранее российские военнослужащие зачистили более 1,1 тысячи зданий и сооружений в ходе боёв за населённый пункт Комар в ДНР. Село имеет выгодное географическое положение благодаря естественной водной преграде и плотной городской застройке. После зачистки бойцы установили российские флаги.