В ходе наступательной операции в районе Петровского в Донецкой Народной Республике военнослужащие 90-й танковой дивизии силовой группировки «Центр» ликвидировали группу иностранных наёмников. Об этом сообщил РИА «Новости» командир одного из штурмовых подразделений Ильхом Петер.

«Обнаруженные документы — это и есть свидетельство того, что всё-таки есть наёмники из разных стран, в основном это Польша и Грузия. Но они были, а теперь их нет», — сказал российский военнослужащий.

Он добавил, что наши бойцы также захватили арсенал вооружения западного образца: автоматические винтовки М-16, подствольные системы, приборы ночного видения и иные образцы военного снаряжения стран НАТО. Петер уточнил, что теперь снаряжение будет в пользовании ВС РФ.