ВС РФ зачистили более тысячи строений в селе, игравшем важную роль в обороне ВСУ

В ходе ожесточённых боев за населённый пункт Комар в ДНР российские военнослужащие уничтожили большое количество военной техники ВСУ и провели полную зачистку территории, охватившую более 1,1 тысячи зданий и сооружений. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В ходе операции по освобождению населённого пункта уничтожены десятки единиц боевой техники противника, зачищено более 1100 зданий и строений», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, группировка «Восток» продолжает наступление, продвигаясь вглубь украинских оборонительных позиций. Также сообщается, что населённый пункт Комар имеет выгодное географическое положение благодаря естественной водной преграде и плотной городской застройке.

В Минобороны отметили, что подразделения 336-й бригады морской пехоты и 37-й мотострелковой бригады прорвали укреплённую оборону украинских войск. После зачистки села, включая здания и подвалы, российские военнослужащие установили российские флаги.