«Чтобы они услышали нас из Кремля»: Путин и герои СВО прокричали троекратное «ура» в честь бойцов на фронте

В знак поддержки бойцов СВО, которые прямо сейчас исполняют свой долг перед Родиной на фронте, президент России Владимир Путин вместе с участниками программы «Время героев» громко провозгласили троекратное «ура».

В ходе встречи в Кремле с участниками программы «Время героев» Путин призвал вспомнить о тех, кто находится на линии боевого соприкосновения. Российский лидер предложил в честь этих ребят исполнить традицию военной доблести.

Путин вместе с участниками программы «Время Героев» трижды крикнул «ура». Видео © Life.ru