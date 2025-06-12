ПМЭФ
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 июня, 14:27

«Чтобы они услышали нас из Кремля»: Путин и герои СВО прокричали троекратное «ура» в честь бойцов на фронте

Путин и герои СВО трижды прокричали «ура» в честь бойцов на фронте

В знак поддержки бойцов СВО, которые прямо сейчас исполняют свой долг перед Родиной на фронте, президент России Владимир Путин вместе с участниками программы «Время героев» громко провозгласили троекратное «ура».

В ходе встречи в Кремле с участниками программы «Время героев» Путин призвал вспомнить о тех, кто находится на линии боевого соприкосновения. Российский лидер предложил в честь этих ребят исполнить традицию военной доблести.

Путин вместе с участниками программы «Время Героев» трижды крикнул «ура». Видео © Life.ru

На этом встреча с участниками программы «Время героев» завершилась. Путин пожелал военным добра и покинул мероприятие.

Герой СВО на встрече с Путиным объявил, что намерен жениться
Герой СВО на встрече с Путиным объявил, что намерен жениться

В День России, 12 июня, в Кремле прошла встреча с участниками программы «Время героев», в ходе который Путин рассказал, что бессмертие России выражается в её победах, а также в умении с гордостью проходить все испытания. Глава РФ подчеркнул, что все бойцы СВО находятся с ним в одной команде.

Обложка © Life.ru

Алиса Хуссаин
  • Новости
  • Путин
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar