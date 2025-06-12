«Чтобы они услышали нас из Кремля»: Путин и герои СВО прокричали троекратное «ура» в честь бойцов на фронте
Путин и герои СВО трижды прокричали «ура» в честь бойцов на фронте
В знак поддержки бойцов СВО, которые прямо сейчас исполняют свой долг перед Родиной на фронте, президент России Владимир Путин вместе с участниками программы «Время героев» громко провозгласили троекратное «ура».
В ходе встречи в Кремле с участниками программы «Время героев» Путин призвал вспомнить о тех, кто находится на линии боевого соприкосновения. Российский лидер предложил в честь этих ребят исполнить традицию военной доблести.
Путин вместе с участниками программы «Время Героев» трижды крикнул «ура». Видео © Life.ru
На этом встреча с участниками программы «Время героев» завершилась. Путин пожелал военным добра и покинул мероприятие.
В День России, 12 июня, в Кремле прошла встреча с участниками программы «Время героев», в ходе который Путин рассказал, что бессмертие России выражается в её победах, а также в умении с гордостью проходить все испытания. Глава РФ подчеркнул, что все бойцы СВО находятся с ним в одной команде.
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