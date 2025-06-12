Путин в Кремле проводит встречу с участниками программы «Время героев»
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12 июня, в День России, глава государства Владимир Путин проводит встречу в Кремле с участниками образовательной программы «Время героев», предназначенной для ветеранов и участников специальной военной операции. Об этом сообщает корреспондент Life.ru с места событий. В рамках встречи ожидается обстоятельный и содержательный диалог.
Путин в Кремле проводит встречу с участниками программы «Время героев». Видео © Life.ru
Программа «Время героев», о запуске которой Путин объявил в прошлом году в послании Федеральному собранию, ориентирована на людей, проявивших выдающиеся качества в ходе спецоперации. Основная задача инициативы заключается в подготовке высококвалифицированных управленцев из числа ветеранов и участников СВО для работы в государственных и муниципальных органах власти. Программа направлена на развитие лидерских компетенций, чтобы ее выпускники могли эффективно служить на благо страны.
Ранее сообщалось, что участника «Времени героев» Алексея Ефимова назначили уполномоченным губернатора Приморья по вопросам поддержки участников специальной военной операции. Мужчина награждён двумя орденами Мужества.