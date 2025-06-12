Путин в Кремле проводит встречу с участниками программы «Время героев»

12 июня, в День России, глава государства Владимир Путин проводит встречу в Кремле с участниками образовательной программы «Время героев», предназначенной для ветеранов и участников специальной военной операции. Об этом сообщает корреспондент Life.ru с места событий. В рамках встречи ожидается обстоятельный и содержательный диалог.

Программа «Время героев», о запуске которой Путин объявил в прошлом году в послании Федеральному собранию, ориентирована на людей, проявивших выдающиеся качества в ходе спецоперации. Основная задача инициативы заключается в подготовке высококвалифицированных управленцев из числа ветеранов и участников СВО для работы в государственных и муниципальных органах власти. Программа направлена на развитие лидерских компетенций, чтобы ее выпускники могли эффективно служить на благо страны.