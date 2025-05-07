Участника «Времени героев» Ефимова назначили уполномоченным губернатора Приморья

Герой СВО и кавалер двух орденов Мужества Алексей Ефимов стал уполномоченным губернатора Приморского края по вопросам поддержки участников специальной военной операции, сообщили в администрации региона.

В 2023 году Ефимов вошёл в число 83 участников президентской программы «Время героев», запущенной Владимиром Путиным и реализуемой Президентской академией. Во время стажировки под руководством губернатора Олега Кожемяко он участвовал в разработке проектов, включая программу «Герои Приморья» для ветеранов и участников СВО. Ефимов отметил, что программа «Время героев» открыла ему новые карьерные перспективы благодаря наставничеству опытных руководителей, и выразил намерение усилить меры соцзащиты для участников СВО и их семей.

Губернатор Кожемяко подчеркнул, что назначение Ефимова укрепит команду региона благодаря его выдающемуся боевому опыту и наградам. По его словам, Ефимов сможет эффективно решать управленческие задачи, поддерживать военнослужащих и их семьи, а также предлагать новые идеи для совершенствования системы поддержки.