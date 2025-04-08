Участник «Времени героев» возглавил кемеровский филиал «Ростелекома»
Винников из «Времени героев» стал директором «Ростелекома» в Кемеровской области
Василий Винников. Обложка © Программа «Время героев»
В Кемеровской области на должность директора филиала ПАО «Ростелеком» назначен участник программы «Время героев» Василий Винников. Он выразил надежду, что в новой роли сможет заняться всесторонним развитием телекоммуникаций и цифровизацией государственного управления в своём родном регионе, что позволит значительно улучшить качество жизни граждан.
«Работа под руководством опытного наставника помогает сформировать карьерную траекторию. Мой наставник на проекте — министр цифрового развития связи и массовых коммуникаций Максут Игоревич Шадаев. Под его руководством на практике изучал цифровые инструменты, которые применяются в системе государственного управления, например для принятия решений на основе обработки и анализа большого объёма информации», — сказал Винников.
Президент «Ростелекома» Михаил Осеевский поздравил Василия Винникова, участника программы «Время героев», с назначением на должность директора филиала. Он также подчеркнул, что перед Винниковым стоят масштабные задачи по реализации национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».
Василий Александрович Винников (1975 г.р.) родился в Новокузнецке. В 1996 году успешно окончил Кемеровское высшее военное командное училище связи. После начала СВО ушёл на фронт добровольцем, продемонстрировал доблесть и мужество при выполнении боевых задач. За это его наградили медалью Суворова и медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени с мечами. В мае 2024 года он стал одним из участников президентской программы «Время героев».
Участники программы «Время героев» успешно продвигаются по карьерной лестнице. Так, 30 человек из первого потока уже получили новые должности, в том числе Артём Жога, назначенный полномочным представителем президента в Уральском федеральном округе, Артур Орлов, возглавивший «Движение Первых», врио губернатора Еврейской автономной области Мария Костюк и многие другие.