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Регион
8 апреля, 12:23

Участник «Времени героев» возглавил кемеровский филиал «Ростелекома»

Винников из «Времени героев» стал директором «Ростелекома» в Кемеровской области

Василий Винников. Обложка © Программа «Время героев»

Василий Винников. Обложка © Программа «Время героев»

В Кемеровской области на должность директора филиала ПАО «Ростелеком» назначен участник программы «Время героев» Василий Винников. Он выразил надежду, что в новой роли сможет заняться всесторонним развитием телекоммуникаций и цифровизацией государственного управления в своём родном регионе, что позволит значительно улучшить качество жизни граждан.

«Работа под руководством опытного наставника помогает сформировать карьерную траекторию. Мой наставник на проектеминистр цифрового развития связи и массовых коммуникаций Максут Игоревич Шадаев. Под его руководством на практике изучал цифровые инструменты, которые применяются в системе государственного управления, например для принятия решений на основе обработки и анализа большого объёма информации», — сказал Винников.

Президент «Ростелекома» Михаил Осеевский поздравил Василия Винникова, участника программы «Время героев», с назначением на должность директора филиала. Он также подчеркнул, что перед Винниковым стоят масштабные задачи по реализации национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

Василий Александрович Винников (1975 г.р.) родился в Новокузнецке. В 1996 году успешно окончил Кемеровское высшее военное командное училище связи. После начала СВО ушёл на фронт добровольцем, продемонстрировал доблесть и мужество при выполнении боевых задач. За это его наградили медалью Суворова и медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени с мечами. В мае 2024 года он стал одним из участников президентской программы «Время героев».

Участник «Времени героев» получил пост в правительстве Пензенской области
Участник «Времени героев» получил пост в правительстве Пензенской области

Участники программы «Время героев» успешно продвигаются по карьерной лестнице. Так, 30 человек из первого потока уже получили новые должности, в том числе Артём Жога, назначенный полномочным представителем президента в Уральском федеральном округе, Артур Орлов, возглавивший «Движение Первых», врио губернатора Еврейской автономной области Мария Костюк и многие другие.

Мария Любицкая
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