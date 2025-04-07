Участник «Времени героев» получил пост в правительстве Пензенской области

В Пензенской области Артём Николаев, кавалер двух орденов Мужества и участник президентской программы «Время героев», занял пост заместителя председателя регионального правительства. Он планирует использовать знания, полученные в рамках программы, для повышения уровня жизни населения и развития области.

«На стажировке в правительстве Пензенской области моим наставником был губернатор Олег Владимирович Мельниченко, мы сфокусировали направления деятельности на молодёжной политике, военно-патриотическом воспитании, поддержке участников и ветеранов СВО и их семей. Я присоединился к работе штаба по подготовке и празднованию 80-летия Победы, в рамках работы по патриотическому воспитанию встречаюсь с учениками школ и молодёжных объединений. Вовлечённость жителей области в общественную повестку подтверждает готовность региона интенсивно развиваться и вместе реализовывать новые проекты», — отметил

Губернатор Олег Мельниченко выразил гордость за то, что стал наставником Николаева в рамках программы «Время героев», подчеркнув его исключительные качества. По словам губернатора, Николаев – человек ответственный, надёжный, неравнодушный и глубоко преданный Родине. Именно поэтому ему доверено курировать ключевые направления в регионе: молодёжную политику, поддержку военнослужащих, взаимодействие с волонтерами и ветеранами, а также помощь бойцам и их семьям через фонд «Защитники Отечества». Мельниченко уверен, что с таким активным и искренним человеком, как Николаев, эти направления будут развиваться успешно.

Артём Николаев, уроженец Пензы (1995 г.р.), выпускник челябинского филиала Военно-воздушной академии, является кавалером двух орденов Мужества, медали Нестерова и двух медалей «За отвагу». С мая 2024 года был участником президентской программы «Время героев».

