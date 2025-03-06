Шалита из «Времени героев» возглавил курганский департамент безопасности
Участник «Времени героев» Шалита стал и.о главы департамента Курганской области
Илья Шалита. Фото © VK / Время Героев
Исполняющим обязанности директора департамента общественной безопасности Курганской области назначен участник программы «Время героев» Илья Шалита. В задачи чиновника войдёт взаимодействия органов власти субъекта с силовыми ведомствами, сообщает проект.
«Кавалер ордена Мужества, участник программы «Время героев», Илья Шалита назначен исполняющим обязанности директора департамента общественной безопасности Курганской области», — сказано в тексте.
По словам Шалиты, он нацелен на то, чтобы уделить максимум внимания поддержке ветеранов СВО и их семей, а также сотрудничать с организациями по социальной реабилитации бойцов ВС РФ, вернувшихся с фронта. Чиновник добавил, что под его руководством будут разрабатываться программы по патриотическому воспитанию подрастающего поколения.
Как сообщалось, первая группа участников программы «Время героев», в которую вошли ветераны СВО, завершила обучение. Более 20 человек уже получили ключевые назначения в органах государственной и муниципальной власти. Так, Роман Гришин был назначен на должность заместителя директора Федерального центра подготовки спортивного резерва (ФЦПСР). Денис Диденко стал главным советником Управления Президента РФ, отвечающим за мониторинг и анализ социальных процессов. А Герой России Владислав Головин возглавил «Юнармию».