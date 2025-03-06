Шалита из «Времени героев» возглавил курганский департамент безопасности

По словам Шалиты, он нацелен на то, чтобы уделить максимум внимания поддержке ветеранов СВО и их семей, а также сотрудничать с организациями по социальной реабилитации бойцов ВС РФ, вернувшихся с фронта. Чиновник добавил, что под его руководством будут разрабатываться программы по патриотическому воспитанию подрастающего поколения.