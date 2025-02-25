Участник программы «Время героев» Денис Диденко получил высокое назначение

Кавалер ордена Мужества и участник программы «Время героев» Денис Диденко назначен главным советником Управления Президента Российской Федерации, отвечающим за мониторинг и анализ социальных процессов.

В мае прошлого года он стал одним из 83 участников программы, инициированной Президентом России Владимиром Путиным и реализуемой Высшей школой государственного управления Президентской академии.

Диденко поделился своими впечатлениями от обучения, отметив, что получил ценные знания в различных областях.

«Я встретил много единомышленников, с которыми стремимся к общим целям. Это трудно выразить словами, но я горжусь возможностью продолжить служение Родине в новой роли. Программа, запущенная нашим Верховным главнокомандующим и разработанная ведущими специалистами, помогает раскрыть лучшие качества участников. Наша главная задача — оправдать оказанное нам доверие», — отметил он.

Диденко уверен, что на новой должности сможет эффективно организовать работу и применить полученные знания.

Денис Александрович Диденко, военный в третьем поколении, родился в Потсдаме (ГДР) в 1989 году. В 2011 году он окончил военный университет и за годы службы прошел путь от офицера отдела анализа до заместителя командира батальона отдельной бригады специального назначения ВДВ. Он награжден орденом Мужества и медалью Суворова. С мая 2024 года является участником президентской программы «Время героев».