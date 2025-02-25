Участник программы «Время героев» Денис Диденко получил высокое назначение
Кавалер ордена Мужества и участник программы «Время героев» Денис Диденко. Обложка © VK / «Время героев»
Кавалер ордена Мужества и участник программы «Время героев» Денис Диденко назначен главным советником Управления Президента Российской Федерации, отвечающим за мониторинг и анализ социальных процессов.
В мае прошлого года он стал одним из 83 участников программы, инициированной Президентом России Владимиром Путиным и реализуемой Высшей школой государственного управления Президентской академии.
Диденко поделился своими впечатлениями от обучения, отметив, что получил ценные знания в различных областях.
«Я встретил много единомышленников, с которыми стремимся к общим целям. Это трудно выразить словами, но я горжусь возможностью продолжить служение Родине в новой роли. Программа, запущенная нашим Верховным главнокомандующим и разработанная ведущими специалистами, помогает раскрыть лучшие качества участников. Наша главная задача — оправдать оказанное нам доверие», — отметил он.
Диденко уверен, что на новой должности сможет эффективно организовать работу и применить полученные знания.
Денис Александрович Диденко, военный в третьем поколении, родился в Потсдаме (ГДР) в 1989 году. В 2011 году он окончил военный университет и за годы службы прошел путь от офицера отдела анализа до заместителя командира батальона отдельной бригады специального назначения ВДВ. Он награжден орденом Мужества и медалью Суворова. С мая 2024 года является участником президентской программы «Время героев».
Ранее участник программы «Время героев» Роман Гришин был назначен на должность заместителя директора Федерального центра подготовки спортивного резерва (ФЦПСР). Кавалер ордена Мужества выразил благодарность своему наставнику, министру спорта России Михаилу Дегтярёву, чья поддержка станет залогом успешного выполнения новых обязанностей.