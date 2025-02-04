Кириенко рассказал о возросшей доли Героев России в программе «Время героев»

Доля Героев России, подавших заявки на участие в дополнительном наборе программы «Время героев», выросла на 53,5% по сравнению с первой волной регистрации. Об этом сообщил первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко.

«Сегодня мы видим, что люди с опытом и наградами убедились в том, что программа реально работает, и стали активно подавать заявки на участие. Доля Героев России относительно подавших заявки в первой волне регистрации выросла на 53,5% и составила 51 человек», — заявил Кириенко, слова которого передаются в соцсетях программы.

Также значительно увеличилось число кавалеров орденов Мужества. Доля обладателей четырёх орденов Мужества выросла в 18 раз, трёх орденов — в девять раз, а двух орденов — в 47 раз.

Ректор РАНХиГС Алексей Комиссаров, выступая на заседании общественного совета программы, отметил, что участники изучают социальную политику, основы экономического развития территорий и территориальное планирование.