«Время героев»: Политолог рассказал, почему День защитника Отечества сейчас обрёл новый смысл

Президент России Владимир Путин объявил 2025 год Годом защитника Отечества. На этом фоне праздник 23 Февраля приобретает несколько иной окрас. Об этом в беседе с РИА «ФедералПресс» рассказал политолог Павел Клачков.

По его словам, День защитника Отечества сейчас стал главным праздником для России. Причиной этому, конечно, является спецоперация. Вызовы нынешнего времени требуют от россиян быть мужественными и дисциплинированными, подчеркнул эксперт.

«Востребованы дух, мужество, дисциплина. Родина-мать, Отечество – это святые понятия, они в душе каждого из нас», — пояснил он.

На передний план выходят в современной России вышли герои, воины, волонтёры и сотрудники предприятий ВПК. Именно они являются маяком для подрастающих поколений, заключил политолог.