Виталий Дроздов из «Времени героев» назначен вице-президентом в «Ростелекоме»

Кавалер двух орденов Мужества и участник программы «Время героев» Виталий Дроздов назначен вице-президентом и главным архитектором по специальной связи в ПАО «Ростелеком». В мае прошлого года он вошёл в число 83 участников этой программы, созданной по инициативе президента России Владимира Путина и реализуемой Высшей школой государственного управления Президентской академии.

«Моим наставником на программе выступил заместитель председателя Правительства Российской Федерации — руководитель Аппарата Правительства Российской Федерации Дмитрий Юрьевич Григоренко. Под его руководством я на практике знакомился с процессами цифровизации, которые уже внедрены в систему государственного управления, изучал архитектуру процессов, участвовал в проектах. На новой должности в моей зоне ответственности — развитие телекоммуникаций и внедрение цифровых продуктов в органы государственного управления. Помимо того, я продолжу заниматься общественной деятельностью в ставшей для меня родной Ивановской области, включая членство в Общественном совете регионального аналога программы «Время героев» — «Время наших» и сопредседательство в Ассоциации ветеранов СВО региона», — сказал Дроздов.

Виталий Алексеевич Дроздов родился в 1985 году в Спасске, расположенном в Рязанской области. В 2007 году он завершил обучение в Рязанском высшем военном училище связи имени маршала Советского Союза М.В. Захарова. На протяжении своей службы Виталий Дроздов был удостоен двух орденов Мужества, медали Суворова, медали Жукова, медали «За отвагу» и медали II степени ордена «За заслуги перед Отечеством» с мечами. С мая 2024 года он стал участником президентской инициативы «Время героев».