Участник программы «Время героев» стал министром труда Северной Осетии

Герой России и кавалер ордена Мужества Юрий Абаев, участник программы «Время героев», назначен министром труда и социального развития Северной Осетии. В мае 2023 года он вошёл в число 83 участников инициативы, запущенной президентом РФ Владимиром Путиным и реализуемой Высшей школой госуправления.

Абаев отметил, что для него честь служить родной Осетии, где он провёл детство. По его словам, программа «Время героев» позволила адаптировать боевой опыт к госслужбе при поддержке экспертов и наставников, включая главу республики Сергея Меняйло. Он намерен сосредоточить усилия на помощи ветеранам СВО в адаптации к мирной жизни.