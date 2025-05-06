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6 мая, 12:02

Участник программы «Время героев» стал министром труда Северной Осетии

Юрий Абаев назначен министром труда и социального развития Северной Осетии. Обложка © времягероев

Юрий Абаев назначен министром труда и социального развития Северной Осетии. Обложка © времягероев

Герой России и кавалер ордена Мужества Юрий Абаев, участник программы «Время героев», назначен министром труда и социального развития Северной Осетии. В мае 2023 года он вошёл в число 83 участников инициативы, запущенной президентом РФ Владимиром Путиным и реализуемой Высшей школой госуправления.

Абаев отметил, что для него честь служить родной Осетии, где он провёл детство. По его словам, программа «Время героев» позволила адаптировать боевой опыт к госслужбе при поддержке экспертов и наставников, включая главу республики Сергея Меняйло. Он намерен сосредоточить усилия на помощи ветеранам СВО в адаптации к мирной жизни.

Сергей Меняйло выразил уверенность, что Абаев проявит себя наилучшим образом, подчеркнув значимость президентской инициативы. Он отметил, что участники СВО, такие как Абаев, руководствуются принципами служения Родине, и программа «Время героев» помогает им раскрыть потенциал для управленческой работы. Также он упомянул региональную программу «Доблесть Осетии», направленную на подготовку ветеранов к руководящим должностям.

Участник программы «Время героев» назначен первым замдиректора филиала ПАО «ОАК»
Участник программы «Время героев» назначен первым замдиректора филиала ПАО «ОАК»

Ранее Виталий Дроздов из «Времени героев» был назначен вице-президентом в «Ростелекоме», а другой участник программы возглавил кемеровский филиал компании. Всего состоялось уже 39 назначений из числа участников первого потока обучения на программе.

Оксана Попова
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