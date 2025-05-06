Участник программы «Время героев» стал министром труда Северной Осетии
Юрий Абаев назначен министром труда и социального развития Северной Осетии. Обложка © времягероев
Герой России и кавалер ордена Мужества Юрий Абаев, участник программы «Время героев», назначен министром труда и социального развития Северной Осетии. В мае 2023 года он вошёл в число 83 участников инициативы, запущенной президентом РФ Владимиром Путиным и реализуемой Высшей школой госуправления.
Абаев отметил, что для него честь служить родной Осетии, где он провёл детство. По его словам, программа «Время героев» позволила адаптировать боевой опыт к госслужбе при поддержке экспертов и наставников, включая главу республики Сергея Меняйло. Он намерен сосредоточить усилия на помощи ветеранам СВО в адаптации к мирной жизни.
Сергей Меняйло выразил уверенность, что Абаев проявит себя наилучшим образом, подчеркнув значимость президентской инициативы. Он отметил, что участники СВО, такие как Абаев, руководствуются принципами служения Родине, и программа «Время героев» помогает им раскрыть потенциал для управленческой работы. Также он упомянул региональную программу «Доблесть Осетии», направленную на подготовку ветеранов к руководящим должностям.
Ранее Виталий Дроздов из «Времени героев» был назначен вице-президентом в «Ростелекоме», а другой участник программы возглавил кемеровский филиал компании. Всего состоялось уже 39 назначений из числа участников первого потока обучения на программе.