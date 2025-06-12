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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
12 июня, 13:43

«Мы одна команда»: Путин обратился к участникам СВО

Путин: Сражающиеся за Россию бойцы СВО находятся со мной в одной команде

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

На встрече с участниками программы «Время героев» российский лидер Владимир Путин акцентировал внимание на том, что участники специальной военной операции являются частью его команды. Президент также поблагодарил каждого бойца за мужество и отвагу, которая помогает на линии фронта добиваться поставленных целей.

Один из присутствующих, говоря о программе, отметил: «Теперь, обладая таким набором знаний, я ощущаю себя членом вашей команды». Однако Путин поправил его и своим ответом впечатлил всех присутствующих.

«Вы с первого дня участия СВО в моей команде. Мы все одна команда!» — с гордостью отметил глава государства.

Путин сердечно поздравил их с успешным прохождением отбора. Он также признался, что ранее, не называя имён, упомянул в одном из выступлений, как рад тому, что командиры такого высокого уровня сталкиваются с серьёзными испытаниями. Президент отметил, что это свидетельствует об улучшении качества кадров в Вооружённых силах Российской Федерации за последние годы.

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Также на встрече с участниками программы «Время героев» президент РФ Владимир Путин подчеркнул важность роли бойцов СВО в будущем страны. Он отметил, что завтрашний день России должен быть неразрывно связан с этими людьми, которые проявили мужество и самоотверженность в сложных условиях.

Алиса Хуссаин
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