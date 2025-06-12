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12 июня, 13:35

Путин заявил, что будущее России должно быть связано с героями СВО

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

На встрече с участниками программы «Время героев» президент РФ Владимир Путин подчеркнул важность роли бойцов СВО в будущем страны. Он отметил, что завтрашний день России должен быть неразрывно связан с этими людьми, которые проявили мужество и самоотверженность в сложных условиях.

«Мне очень хотелось, когда мы создавали эту программу, когда мы организовали эту программу, чтобы она создавала условия для того, чтобы не по названию, а по сути — сегодняшний день, да и завтрашний день страны, был связан с такими людьми, как вы, чтобы это было ваше время. Поэтому назвали программу «Время героев», — сказал Путин.

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Ранее Life.ru сообщал, что глава государства проводит встречу в Кремле с участниками образовательной программы «Время героев» в честь Дня России. В рамках встречи ожидается обстоятельный и содержательный диалог. Программа «Время героев», о запуске которой Путин объявил в прошлом году в послании Федеральному собранию, ориентирована на людей, проявивших выдающиеся качества в ходе спецоперации.

Полина Никифорова
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