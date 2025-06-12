Путин заявил, что будущее России должно быть связано с героями СВО

На встрече с участниками программы «Время героев» президент РФ Владимир Путин подчеркнул важность роли бойцов СВО в будущем страны. Он отметил, что завтрашний день России должен быть неразрывно связан с этими людьми, которые проявили мужество и самоотверженность в сложных условиях.

«Мне очень хотелось, когда мы создавали эту программу, когда мы организовали эту программу, чтобы она создавала условия для того, чтобы не по названию, а по сути — сегодняшний день, да и завтрашний день страны, был связан с такими людьми, как вы, чтобы это было ваше время. Поэтому назвали программу «Время героев», — сказал Путин.