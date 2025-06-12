Путин рассказал, благодаря кому удалось возродить звание «Мать-героиня»
Путин: Идею возродить звание «Мать-героиня» предложила Наталья Карпович
Владимир Путин. Обложка © Life.ru
В День России президент РФ Владимир Путин провёл торжественную церемонию в Георгиевском зале Кремля, где вручил награды Героям Труда и лауреатам госпремий. Российский лидер также коснулся темы возрождения звания «Мать-героиня», отметив, что инициатива принадлежала не ему.
Путин рассказал, что недавно поздравлял многодетные семьи и вручал женщинам почётное звание «Мать-героиня». Многие благодарили его за возвращение этого звания в Россию, и он отвечал им благодарностью. Однако как он отметил, идея его возродить принадлежала руководителю Объединения многодетных семей Москвы Наталье Карпович.
«Именно Наталья Николаевна была инициатором возрождения этого звания — «Мать-героиня», — заявил Путин.
Он вспомнил, как три года назад Карпович высказала эту идею на заседании Госсовета. Путин поблагодарил её за настойчивость и умение добиваться поставленной цели ради людей и их благополучия.
Напомним, что звание «Мать-героиня» в России присваивается женщинам, родившим и воспитавшим десять и более детей.
Ранее Life.ru опубликовал кадры с церемонии вручения государственных наград, которая проходит в Кремле. Президент Владимир Путин удостоил выдающихся граждан России золотыми медалями Героя Труда и государственными премиями за их значительный вклад в развитие страны. Среди тех, кто получил высокое звание были всемирно известные деятели культуры, а также представители других профессий: врач из Горловки Нелли Якуненко, специалист в области ядерной физики Юрий Диков, механизатор Султангирей Костоев и рабочий Вячеслав Зинцов.