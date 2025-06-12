Путин рассказал, благодаря кому удалось возродить звание «Мать-героиня»

В День России президент РФ Владимир Путин провёл торжественную церемонию в Георгиевском зале Кремля, где вручил награды Героям Труда и лауреатам госпремий. Российский лидер также коснулся темы возрождения звания «Мать-героиня», отметив, что инициатива принадлежала не ему.

Путин рассказал, что недавно поздравлял многодетные семьи и вручал женщинам почётное звание «Мать-героиня». Многие благодарили его за возвращение этого звания в Россию, и он отвечал им благодарностью. Однако как он отметил, идея его возродить принадлежала руководителю Объединения многодетных семей Москвы Наталье Карпович.

«Именно Наталья Николаевна была инициатором возрождения этого звания — «Мать-героиня», — заявил Путин.

Он вспомнил, как три года назад Карпович высказала эту идею на заседании Госсовета. Путин поблагодарил её за настойчивость и умение добиваться поставленной цели ради людей и их благополучия.

Напомним, что звание «Мать-героиня» в России присваивается женщинам, родившим и воспитавшим десять и более детей.