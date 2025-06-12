В Кремле началась церемония награждения Героев Труда и лауреатов госпремий

В Кремле проходит церемония вручения государственных наград. Президент России Владимир Путин вручил золотые медали Героя Труда и государственные премии за выдающиеся заслуги перед страной.

В Кремле проходит церемония награждения Героев Труда и лауреатов госпремий. Видео © Telegram / Кремль. Новости

За выдающиеся заслуги перед страной звание Героя Труда получили представители самых разных профессий: от всемирно известного музыканта Владимира Спивакова и легендарного композитора Александра Зацепина до врача из Горловки Нелли Якуненко, учёного-ядерщика Юрия Дикова, тракториста Султангирея Костоева и рабочего Вячеслава Зинцова.

Помимо этого, в рамках церемонии будут вручены государственные премии России в области науки, технологий, литературы, искусства, гуманитарной, правозащитной и благотворительной деятельности.