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12 июня, 09:44

В Кремле началась церемония награждения Героев Труда и лауреатов госпремий

В Кремле проходит церемония вручения государственных наград. Президент России Владимир Путин вручил золотые медали Героя Труда и государственные премии за выдающиеся заслуги перед страной.

В Кремле проходит церемония награждения Героев Труда и лауреатов госпремий. Видео © Telegram / Кремль. Новости

За выдающиеся заслуги перед страной звание Героя Труда получили представители самых разных профессий: от всемирно известного музыканта Владимира Спивакова и легендарного композитора Александра Зацепина до врача из Горловки Нелли Якуненко, учёного-ядерщика Юрия Дикова, тракториста Султангирея Костоева и рабочего Вячеслава Зинцова.

Помимо этого, в рамках церемонии будут вручены государственные премии России в области науки, технологий, литературы, искусства, гуманитарной, правозащитной и благотворительной деятельности.

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Ранее президент поручил представить к госнаградам всех специалистов, принимавших участие в разработке российских вакцин от коронавируса. Путин подчеркнул, что над этим работали сотни людей, и также поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой продумать систему материального поощрения разработчиков.

Обложка © Telegram / Кремль. Новости

Милена Скрипальщикова
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