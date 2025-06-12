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12 июня, 10:20

Путин объяснил, что сегодня защищает Россия

Путин: Россия сегодня защищает правду и справедливость

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

В День России глава государства Владимир Путин проводит в Кремле церемонию награждения Героев Труда и лауреатов госпремии. В ходе торжественной речи российский лидер подчеркнул, что сегодня наша страна защищает правду и справедливость, а также отстаивает свои ценности.

«Мы отвечаем на сложные вызовы, защищаем правду и справедливость, отстаиваем наши традиционные ценности, мы думаем о будущем», — заявил Путин.

Российский лидер также отметил, что наша страна решительно нацелена на амбициозное развитие и неуклонно движется к новым достижениям, укрепляя промышленный, технологический и научный потенциал РФ.

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В Кремле в эти минуты проходит церемония награждения Героев Труда и лауреатов госпремий. Высокое звание присвоено выдающимся деятелям из разных сфер, среди которых музыкант Владимир Спиваков, композитор Александр Зацепин, врач Нелли Якуненко, учёный Юрий Диков и тракторист Султангирей Костоев. Также на церемонии вручат государственные премии России за достижения в науке, технологиях, литературе, искусстве, гуманитарной, правозащитной и благотворительной деятельности.

Алиса Хуссаин
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