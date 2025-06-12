Путин объяснил, что сегодня защищает Россия

В День России глава государства Владимир Путин проводит в Кремле церемонию награждения Героев Труда и лауреатов госпремии. В ходе торжественной речи российский лидер подчеркнул, что сегодня наша страна защищает правду и справедливость, а также отстаивает свои ценности.

«Мы отвечаем на сложные вызовы, защищаем правду и справедливость, отстаиваем наши традиционные ценности, мы думаем о будущем», — заявил Путин.

Российский лидер также отметил, что наша страна решительно нацелена на амбициозное развитие и неуклонно движется к новым достижениям, укрепляя промышленный, технологический и научный потенциал РФ.