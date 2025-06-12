Глава государства Владимир Путин поздравил соотечественников с Днём России. В обращении он отметил, что этот праздник олицетворяет более чем тысячелетнюю историю российского государства, подчеркивая её силу и непрерывность.

Путин поздравил соотечественников с Днем России. Видео © Life.ru

По его словам, которые прозвучали во время торжественной церемонии награждения Героев Труда и лауреатов государственных премий в Кремле, этот праздник пробуждает глубокие чувства, наполняет сердца теплом и любовью, вдохновляет на созидательные поступки, достижения и победы.

«Сегодня день России, день нашей Родины. Это великое слово вызывает в нас самые глубокие и сокровенные чувства, отзывается теплотой и любовью в наших сердцах, вдохновляет на высокие поступки и достижения, на созидания и победы. От всей души поздравляю вас с праздником, который символизирует мощный, непрерывный, более чем тысячелетний путь государства российского», — обратился к россиянам Путин.