ПМЭФ
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 июня, 09:48

Путин поздравил соотечественников с Днём России

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Глава государства Владимир Путин поздравил соотечественников с Днём России. В обращении он отметил, что этот праздник олицетворяет более чем тысячелетнюю историю российского государства, подчеркивая её силу и непрерывность.

Путин поздравил соотечественников с Днем России. Видео © Life.ru

По его словам, которые прозвучали во время торжественной церемонии награждения Героев Труда и лауреатов государственных премий в Кремле, этот праздник пробуждает глубокие чувства, наполняет сердца теплом и любовью, вдохновляет на созидательные поступки, достижения и победы.

«Сегодня день России, день нашей Родины. Это великое слово вызывает в нас самые глубокие и сокровенные чувства, отзывается теплотой и любовью в наших сердцах, вдохновляет на высокие поступки и достижения, на созидания и победы. От всей души поздравляю вас с праздником, который символизирует мощный, непрерывный, более чем тысячелетний путь государства российского», — обратился к россиянам Путин.

«Мы не бросим в беде и нас не сломить»: Главы регионов поздравили жителей страны с Днём России
«Мы не бросим в беде и нас не сломить»: Главы регионов поздравили жителей страны с Днём России

С праздником россиян и президента страны Владимира Путина уже поздравили многие мировые лидеры. Тёплые слова в адрес государства и её жителей направил глава КНДР Ким Чен Ын, который в своём обращении заверил, что Северная Корея всегда будет на стороне России.

Оксана Попова
  • Новости
  • Путин
  • День России
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar