«Мы не бросим в беде и нас не сломить»: Главы регионов поздравили жителей страны с Днём России

Сегодня, 12 июня, отмечается День России — государственный праздник, посвящённый принятию Декларации о государственном суверенитете РСФСР в 1990 году. Этот день символизирует единство народа, независимость и гордость за свою страну. По всей России проходят праздничные концерты, фестивали, народные гуляния и яркие салюты.

Главы ряда российских регионов уже поздравили граждан с этим праздником, пожелав мира, процветания и новых свершений на благо Отечества. Так, губернатор Краснодарского края в своём обращении отметил, что сила страны в её людях, которые всегда с честью отвечали на любые вызовы.

«Мы — часть великой страны с богатейшей историей, традициями и духовным наследием. Сила России — в её многонациональном народе, который во все времена с честью отвечал на любые вызовы, защищал и прославлял Родину. Краснодарский край продолжит трудиться на благо страны, укрепляя её экономику и обеспечивая продовольственную безопасность. Уверен, что трудолюбие и талант наших жителей и впредь позволят успешно решать самые разные задачи», — написал чиновник.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём поздравлении подчеркнул, что для каждого Россия начинается с родного дома, с семьи, с улыбок близких, тех мест, где прошло детство.

«Сегодня, в сложное для страны время, мы защищаем всё, что нам дорого: наш язык, нашу многовековую культуру и православные святыни, нашу историю. Мы, белгородцы, сейчас как никто понимаем, что такое быть со своей Родиной, сражаться за свой дом. Это не просто героизм, это – настоящая любовь к своей стране», — обратил внимание глава региона.

В свою очередь глава ЯНАО Дмитрий Артюхов в поздравлении отметил, что наша Россия — дом для огромной, крепкой семьи, где плечом к плечу живут целые поколения, где тысячи километров — не расстояние, а повод стать ближе, где «один за всех» — не просто слова, а закон жизни.

«Везде, где развевается российский триколор, знают: мы не бросим в беде друг друга и нас не сломить. Потому что наш народ — это верность, честь и готовность встать на защиту ближнего. Мы помним свои корни, крепко держимся за традиции и смотрим в будущее с уверенностью», — указал Артюхов.

Поздравления с Днём России также опубликовали глава ДНР Денис Пушилин, губернатор Тульской области Дмитрий Миляев, глава Сахалинской области Валерий Лимаренко и многие другие.

«С момента воссоединения с Россией многое изменилось. Вместе с федеральным центром и регионами-шефами мы возрождаем Донбасс — восстанавливаем школы, детсады, вузы, строим дома и дороги. Эта помощь — проявление братства и единства в стремлении к миру и процветанию нашей любимой страны», — написал Пушилин.

«Этот день напоминает нам о гордости за нашу страну и её замечательных людей. Их талант, ум и самоотверженный труд на протяжении веков прославляли Россию. Среди них — наши земляки, уроженцы Тульской области. Их ратные подвиги, научные открытия и творческие достижения навсегда вошли в историю России и способствовали её развитию в разных сферах. И сегодня туляки продолжают вносить значительный вклад в укрепление государства. В армии и гражданской жизни они проявляют себя как настоящие патриоты, верные своему долгу и Родине», — обратил внимание Миляев.

«Сегодня наше Отечество — могучая держава. А Сахалин и Курильские острова — надёжный восточный форпост России. Здесь развивается промышленность, создаются передовые производства, обновляется жилой фонд в городах и селах, вводятся в строй объекты культуры и спорта. Мы открываем детям дорогу в науку и искусство, поддерживаем женщин, которые хотят обрести счастье в материнстве. Помогаем бойцам в зоне специальной военной операции и их семьям. Вместе стараемся сделать нашу страну ещё более великой!», — обратился к россиянам Лимаренко.