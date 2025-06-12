Токаев и Лукашенко поздравили Путина с Днём России
Владимир Путин и Александр Лукашенко. Обложка © Life.ru
Президенты Казахстана и Белоруссии Касым-Жомарт Токаев и Александр Лукашенко направили поздравительные телеграммы Владимиру Путину в связи с Днём России. Об этом сообщили пресс-службы глав государств.
Токаев отметил высокий уровень отношений между Казахстаном и Россией, подчеркнув их стратегическое партнёрство и союзничество.
«С удовлетворением отмечаю высокий уровень отношений дружбы и добрососедства между нашими государствами, что всецело соответствует духу стратегического партнёрства и союзничества», — говорится в поздравительной телеграмме от имени Токаева.
Лукашенко, в свою очередь, акцентировал внимание на важности отношений союзничества и стратегического партнёрства между Минском и Москвой, основанных на духовной близости и общности исторических судеб.
«Российская Федерация является государством с огромной территорией, уникальными природными богатствами и неисчерпаемым человеческим потенциалом. Её многовековая история полна великих свершений и побед, которыми российский народ может по праву гордиться. На международной арене ваша страна твёрдо стоит на страже национальных интересов, выступает лидером движения за установление нового недискриминационного мирового порядка и уважение государственного суверенитета. Россияне сегодня, как и во все времена, сплотились в стремлении сделать Отчизну ещё более сильной, независимой и процветающей», — говорится в поздравлении, опубликованном пресс-службой.
Оба президента пожелали Владимиру Путину успехов в государственной деятельности, а российскому народу — мира и благополучия. Лукашенко также направил поздравительные послания ряду высокопоставленных российских чиновников.
Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын поздравил президента России Владимира Путина с Днём России и выразил твёрдую поддержку курсу страны. В поздравительном послании северокорейский лидер отметил, что, несмотря на внешние и внутренние вызовы, Россия демонстрирует уверенность в своём развитии, и КНДР искренне радуется её успехам. Особое внимание было уделено укреплению военно-политического сотрудничества между двумя странами.