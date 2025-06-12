Русь, Московия, СССР: Как и почему менялось название нашей страны за тысячу лет Сегодня мы празднуем День России. Откуда взялось слово «Русь», зачем Пётр I «переименовал» Московию в империю и почему Запад не принял название СССР — в материале Life.ru. 11 июня, 21:15 Россия — самая большая страна в мире уже долгое время. Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © Shutterstock / FOTODOM / Nick N A, Magi Bagi, Catarina Belova

Русь

Исконное слово, от которого ведётся название нашей страны, до сих пор вызывает яростные споры среди историков. Одни ищут корни в шведском языке, считая, что «рос» или «рус» — самоназвание Швеции, другие — в индоарийском, считая, что оно означает «светлый». Третьи копаются в славянских корнях и считают что «русь» — значит «рыжий». Есть и те, кто говорит, что Русь берёт своё начало в русле реки, так как славяне много плавали.

Известный русский историк Василий Ключевский предполагал, что «русь» не самоназвание народа, а, скажем так, скорее бренд компании или корпорации. То есть самоназвание правящей варяжской элиты, которая княжила в славянских городах, занималась устройством торговли или обеспечением порядка. Русь — это не весь народ, а именно пришлая скандинавская аристократия. Но со временем норманны ассимилировались и название прижилось. А Русь переименовывалась в зависимости от главного города: была и Киевской, и Владимирской, и Тверской.

Одна из теорий происхождения слова «Русь» — самоназвание варягов. Фото © Wikipedia / Виктор Васнецов

Московия

Несколько веков Русь переименовывали и делали это часто. Всё зависело от уровня влияния того или иного удельного княжества. Но века примерно с XIV политический перевес закрепился за Москвой. А когда веком позже, при царе Иване III московские войска подчинили себе Новгород и окончательно решили вопрос с Золотой Ордой, то даже европейцы удивились. Там, где долгое время находилась далёкая Татария, возникло новое огромное государство. И его нужно было как-то звать.

В Российском государстве уже тогда было перемешано множество народностей. И определить, кто есть кто, западные историки не могли. Поэтому назвать решили по имени столицы — Москвы. Да и сами русичи чаще именовали себя москвичами или московитами, как бы обозначая место, где теперь сосредоточена вся сила. Со времён Московии Россия стала играть всё большую роль на мировой политической арене.

Московия, или Московская Русь, — этап, который начался после возвышения Москвы. Фото © Wikipedia / Васнецов Аполлинарий Михайлович.

Российская империя

Впервые определение Росия (именно с одной «с») — «страна росов» — появилось в византийских хрониках. Так греческие хронологи исказили название «русы». Византийская империя была у Москвы в особом почёте. А со временем возникла и засияла идея «Москва — третий Рим», где Россия была правопреемницей единой империи (после Рима, рухнувшего от удара варваров, и Константинополя, захваченного турками). Следуя правилам имперской преемственности, написание «Россия» взяли с византийского образца.

Первым императором страны стал Пётр Великий. Он и закрепил новое название официально. А чтобы окончательно отмежеваться от ассоциации с Московией, перенёс столицу в Санкт-Петербург. С тех пор Российская империя закрепилась в умах на целых два века — до Февральской революции 1917 года.

Россия стала империей в 1721 году. Фото © Wikipedia / Добровольский Николай Флорианович

Советский Союз

Не будем долго останавливаться на периоде Российской республики. Просуществовала она с февраля по октябрь 1917 года и ничем выдающимся, к сожалению, не запомнилась. К власти пришли большевики, республика стала социалистической. А уже в 1922 году она собрала под своим крылом и прежние губернии Российской империи, которые по новому образцу были переименованы в советские республики. То есть официально создавать советскую империю не стали, а называли её Союзом.

Союз Советских Социалистических Республик после Второй мировой войны раздвинул сферу влияния России до невообразимых ранее пределов. А на Западе, кстати, хоть и оценили ребрендинг, но по-прежнему называли нашу страну Россией, а всё её многонациональное население — русскими. В 1991 году страна уменьшилась в размерах и вновь поменяла вывеску.

СССР, или Советский Союз, — это название наша страна носила в течение большей части XX века. Фото © Wikipedia / Борис Михайлович Кустодиев.

Российская Федерация – Россия

Российская Федерация — это название, которое с 1993 года определяет суть политического устройства страны. Но всё же русскому уху гораздо понятнее привычное — Россия. Со временем именно Россия закрепилась в фильмах, газетах, на телевидении и в повседневной речи. В соответствии с Конституцией РФ наименования «Россия» и «Российская Федерация» равнозначны.

Авторы Екатерина Субботина