«Самый близкий мой товарищ!»: Ким Чен Ын заявил, что КНДР останется на стороне России

Лидер КНДР Ким Чен Ын направил поздравительную телеграмму президенту РФ Владимиру Путину по случаю Дня России. Полный текст обращения опубликовало Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Самый близкий товарищ Владимир Владимирович Путин! По случаю Дня образования Российской Федерации я от имени правительства и народа КНДР, а также от имени самого себя посылаю тёплые поздравления и товарищеский привет Вам и через Вас правительству и народу братской России», — говорится в сообщении.

Ким Чен Ын отметил, что, несмотря на внешние и внутренние вызовы, Москва демонстрирует устойчивость и уверенность в построении собственной перспективы. Он также заявил, что в Пхеньяне искренне рады достижениям России.

Отдельное внимание в послании было уделено военно-политическому сотрудничеству. По словам главы КНДР, нынешний уровень российско-северокорейских отношений стал возможен благодаря «боевой дружбе между воинами двух стран», возникшей в период борьбы за государственный суверенитет. Этот союз он охарактеризовал как образец «союзнических отношений».

«Я и КНДР всегда будут с Вами и Российской Федерацией. Самый близкий мой товарищ! От всей души желаю Вам доброго здоровья и братскому российскому народу вечного успеха, благосостояния и процветания. Ещё раз шлю Вам наилучшие поздравления и пожелания», — заключил Ким Чен Ын.