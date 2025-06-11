В Кремле сообщили о планах Путина на День России
Путин 12 июня встретится с участниками программы «Время героев»
Владимир Путин. Обложка © Life.ru
В День России, 12 июня, президент РФ Владимир Путин проведёт встречу с участниками программы «Время героев», сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в беседе с журналистами.
По словам официального представителя Кремля, у российского лидера на завтра расписан очень плотный график, речи о выходном не идёт.
«Президент также встретится с участниками программы «Время героев». Тоже будет такой большой, субстантивный разговор», — заявил Песков.
Также в этот день запланировано вручение золотых медалей Героям труда и награждение лауреатов госпремий. Путин проведёт серию специальных совещаний по различным вопросам, связанным с государственной программой вооружений. На одном из мероприятий пройдёт открытая часть с вступительным словом президента. Глава государства представит список тем для обсуждения.
Ранее Песков прокомментировал ситуацию с телами погибших украинских солдат. Официальный представитель Кремля напомнил, что 2 июня 2025 года в Стамбуле была достигнута договорённость между Россией и Украиной о передаче 6000 тел погибших украинских военнослужащих и об обмене пленными. По его словам, Россия выполнила свою часть соглашения, доставив около 1200 тел к границе, однако украинская сторона не прибыла для их приёма и перенесла процедуру без объяснения причин. Сегодня, 11 июня, стало известно, что Киев всё же забрал первую партию тел. Она пролежала в рефрижераторах на границе почти неделю.