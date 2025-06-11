В Кремле сообщили о планах Путина на День России

В День России, 12 июня, президент РФ Владимир Путин проведёт встречу с участниками программы «Время героев», сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в беседе с журналистами.

По словам официального представителя Кремля, у российского лидера на завтра расписан очень плотный график, речи о выходном не идёт.

«Президент также встретится с участниками программы «Время героев». Тоже будет такой большой, субстантивный разговор», — заявил Песков.