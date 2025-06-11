Песков ответил на вопрос о возможном захоронении солдат ВСУ в России

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что контакты между российской стороной и Украиной по вопросу передачи тел военнослужащих ВСУ продолжаются. Он заявил об этом в ответ на вопрос о надежде на то, что Киев примет тела своих погибших солдат, а также о возможности их захоронения на территории России в случае отказа Украины.