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Регион
11 июня, 09:52

Песков ответил на вопрос о возможном захоронении солдат ВСУ в России

Песков: Россия и Украина продолжают переговоры о передаче тел военнослужащих ВСУ

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что контакты между российской стороной и Украиной по вопросу передачи тел военнослужащих ВСУ продолжаются. Он заявил об этом в ответ на вопрос о надежде на то, что Киев примет тела своих погибших солдат, а также о возможности их захоронения на территории России в случае отказа Украины.

«У нас продолжаются контакты с украинцами. Такая договорённость была достигнута в ходе второго раунда переговоров в Стамбуле», — сказал Песков журналистам.

Киев всё же забрал тела своих военных, которые почти неделю пролежали в рефрижераторах на границе
Киев всё же забрал тела своих военных, которые почти неделю пролежали в рефрижераторах на границе

Россия и Украина договорились в Стамбуле 2 июня 2025 года о передаче тел 6 000 погибших украинских солдат и обмене пленными. Москва доставила около 1 200 тел на границу, но представители принимающей стороны не явились, отложив процесс без объяснений. 11 июня Киев всё-таки забрал первую партию тел своих солдат. Всего российская сторона готова передать Украине порядка 6 тысяч тел солдат ВСУ.

Полина Никифорова
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