В МИД заявили о готовности России передать Киеву 6 тысяч тел погибших солдат ВСУ
Захарова: Россия готова передать Украине 6 тысяч тел погибших солдат ВСУ
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Российская сторона полностью готова реализовать стамбульские договоренности, предусматривающие передачу Украине тел 6 000 погибших военнослужащих, сообщила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она выразила надежду, что Киев проявит аналогичную готовность к выполнению этих соглашений.
«Россия находится в полной готовности выполнить достигнутые в Стамбуле договоренности, рассчитываем на такой же подход украинской стороны», — высказалась дипломат.
Россия и Украина договорились в Стамбуле 2 июня 2025 года о передаче тел 6 000 погибших украинских солдат и обмене пленными. Москва доставила около 1 200 тел на границу, но представители принимающей стороны не явились, отложив процесс без объяснений. 11 июня Киев всё-таки забрал первую партию тел своих солдат.