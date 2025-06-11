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Регион
11 июня, 09:36

В МИД заявили о готовности России передать Киеву 6 тысяч тел погибших солдат ВСУ

Захарова: Россия готова передать Украине 6 тысяч тел погибших солдат ВСУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Shark9208888

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Shark9208888

Российская сторона полностью готова реализовать стамбульские договоренности, предусматривающие передачу Украине тел 6 000 погибших военнослужащих, сообщила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она выразила надежду, что Киев проявит аналогичную готовность к выполнению этих соглашений.

«Россия находится в полной готовности выполнить достигнутые в Стамбуле договоренности, рассчитываем на такой же подход украинской стороны», — высказалась дипломат.

В МИД заявили о прямом отказе Киева забирать тела своих погибших солдат с границы
В МИД заявили о прямом отказе Киева забирать тела своих погибших солдат с границы

Россия и Украина договорились в Стамбуле 2 июня 2025 года о передаче тел 6 000 погибших украинских солдат и обмене пленными. Москва доставила около 1 200 тел на границу, но представители принимающей стороны не явились, отложив процесс без объяснений. 11 июня Киев всё-таки забрал первую партию тел своих солдат.

Оксана Попова
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