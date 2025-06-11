В МИД заявили о прямом отказе Киева забирать тела своих погибших солдат с границы
Захарова: Киев прямо отказался забирать тела бойцов ВСУ, что доказывает его суть
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Украина прямо и категорически отказалась принимать тела погибших военнослужащих ВСУ, несмотря на достигнутые договорённости. Заяаление дипломат озвучила в беседе с радио Sputnik.
По её словам, Киев не предложил никаких альтернатив, таких как поэтапная передача тел, отсрочка или идентификация останков, а вместо этого занял позицию, которая граничит с глумлением над памятью собственных солдат.
«То, что они не забирают тела своих собственных воинов, я считаю, что это самое страшное доказательство их неонацистской расчеловеченной сути», — подчеркнула Захарова.
Россия и Украина договорились в Стамбуле 2 июня 2025 года о передаче тел 6 000 погибших украинских солдат и обмене пленными. Москва доставила около 1 200 тел на границу, но представители принимающей стороны не явились, отложив процесс без объяснений. К настоящему моменту были опубликованы три списка с именами погибших украинских военнослужащих, чьи тела готовы к передаче. В первом из них — 97 человек, во втором — 91, в третьем — 28. Также есть версия, что отказ Киева может быть связан с выплатами семьям погибших (90 млрд гривен).