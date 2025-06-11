В МИД заявили о прямом отказе Киева забирать тела своих погибших солдат с границы

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Украина прямо и категорически отказалась принимать тела погибших военнослужащих ВСУ, несмотря на достигнутые договорённости. Заяаление дипломат озвучила в беседе с радио Sputnik.

По её словам, Киев не предложил никаких альтернатив, таких как поэтапная передача тел, отсрочка или идентификация останков, а вместо этого занял позицию, которая граничит с глумлением над памятью собственных солдат.