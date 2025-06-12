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12 июня, 13:18

Путин рассказал, в чём выражается бессмертие России

Путин: Бессмертие русского народа и России выражается в её победах

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Несмотря на те испытания, через которые проходит Россия, бессмертие страны и её народов заключается в победах. Об этом российский лидер Владимир Путин рассказал в Кремле на встрече с участниками программы «Время героев».

Президент России Владимир Путин о бессмертии страны. Видео © Life.ru

Глава государства рассказал, как после церемонии награждения лауреатов почётного звания Герой Труда и вручения государственных премий пообщался с писателем Александром Прохановым, который и озвучил ему эту мысль.

«Он говорит: «Знаете, в чём заключается основная идея сегодняшнего дня для России?» Я говорю: «Любопытно». В бессмертии. И, может быть, это имеет отношение не только к сегодняшнему дню, а вообще к России. Бессмертие русского народа и России, многонационального народа России и нашей общей государственности тысячелетней», — передал его слова Путин.

Писатель также подчеркнул, что хоть государство время от времени проходит через тяжелые испытания, это бессмертие выражается в победах.

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Ранее Life.ru сообщал, что глава государства Владимир Путин проводит встречу в Кремле с участниками образовательной программы «Время героев», предназначенной для ветеранов и участников специальной военной операции. В рамках встречи ожидается обстоятельный и содержательный диалог.

Юлия Сафиулина
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