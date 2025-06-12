Военнослужащий, участвующий в специальной военной операции и проходящий обучение по программе «Время героев», рассказал во время встречи в Кремле президенту РФ Владимиру Путину, что намерен жениться после завершения первого этапа обучения. Российский лидер радостно отреагировал на желание бойца СВО.

Герой СВО на встрече с Путиным объявил, что намерен жениться. Видео © Life.ru

Глава государства поинтересовался, знает ли его избранница об этом или такие важные новости узнает из СМИ. Военный признался, что пока девушка не в курсе, и предположил, что, может быть, никто ей не скажет.

«Это вряд ли», — со улыбкой на лице отметил Путин.

Президент пожелал военному счастливой и крепкой семейной жизни, а также успешного прохождения обучения.