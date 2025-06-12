«Надо жениться!»: Путин рассказал о бойце, который выполнил его личный приказ
Путин рассказал о бойце СВО, который женился по его приказу
Обложка © Life.ru
Глава российского государства Владимир Путин раскрыл, что в праздничный день — в День России — встретится с бойцом СВО, который выполнил его приказ и женился.
Владимир Путин — о бойце, который выполнил его приказ. Видео © Life.ru
«Я буду встречаться с одним из ваших товарищей по оружию. Я в разговоре по телефону с ним где-то полгода назад спросил: вы женаты? Он говорит: нет. Я говорю: надо жениться. Вот сегодня буду встречаться с ним в связи с тем, что он исполнил приказ Верховного Главнокомандующего и женился. Вот встреча сегодня и с ним, и с его избранницей. Поздравлю их и с Днём России, и с бракосочетанием», — сказал российский лидер в ходе встречи с участниками программы «Время героев».
Напомним, что сегодня, в День России, в стенах Кремля глава государства Владимир Путин принимает участников программы «Время героев» — проекта для ветеранов и бойцов СВО. По данным корреспондента Life.ru, который ведёт репортаж с места событий, предполагается насыщенный и конструктивный обмен мнениями. В процессе беседы Путин назвал главную цель программы «Время героев».