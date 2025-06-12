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Регион
12 июня, 13:13

Путин: Бойцы СВО прокладывают путь к будущим победам России 

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Самоотверженность российских бойцов, сражающихся на фронте в рамках спецоперации, является залогом будущих побед России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, обращаясь к участникам программы «Время героев».

«Путь к этим победам прокладывают именно такие люди, как вы и ваши товарищи по оружию, которые сейчас, прямо в эти секунды исполняют свой долг перед Родиной на линии боевого соприкосновения, на фронте», — обратился к собравшимся российский лидер.

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Ранее Life.ru писал, что Путин в Кремле проводит встречу с участниками программы «Время героев». В рамках мероприятия ожидается обстоятельный и содержательный диалог.

Ольга Сливченко
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