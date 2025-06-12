Путин: Бойцы СВО прокладывают путь к будущим победам России
Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Самоотверженность российских бойцов, сражающихся на фронте в рамках спецоперации, является залогом будущих побед России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, обращаясь к участникам программы «Время героев».
«Путь к этим победам прокладывают именно такие люди, как вы и ваши товарищи по оружию, которые сейчас, прямо в эти секунды исполняют свой долг перед Родиной на линии боевого соприкосновения, на фронте», — обратился к собравшимся российский лидер.
Ранее Life.ru писал, что Путин в Кремле проводит встречу с участниками программы «Время героев». В рамках мероприятия ожидается обстоятельный и содержательный диалог.