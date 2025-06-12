Путин: Бойцы СВО прокладывают путь к будущим победам России 

«Путь к этим победам прокладывают именно такие люди, как вы и ваши товарищи по оружию, которые сейчас, прямо в эти секунды исполняют свой долг перед Родиной на линии боевого соприкосновения, на фронте», — обратился к собравшимся российский лидер.