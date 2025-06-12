Путин назвал главную цель программы «Время героев»

Программа «Время героев» стремится к тому, чтобы героизм был не только частью истории, но и определял настоящее и будущее России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

«Мне очень хотелось, когда мы организовывали эту программу, чтобы она создавала условия для того, чтобы не по названию, а по сути сегодняшний день и завтрашний день страны был связан с такими людьми, как вы, чтобы это было ваше время. Поэтому и назвали программу «Время героев», — сказал Путин на встрече с участниками программы.