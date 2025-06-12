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Регион
12 июня, 13:22

Путин назвал главную цель программы «Время героев»

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Программа «Время героев» стремится к тому, чтобы героизм был не только частью истории, но и определял настоящее и будущее России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

«Мне очень хотелось, когда мы организовывали эту программу, чтобы она создавала условия для того, чтобы не по названию, а по сути сегодняшний день и завтрашний день страны был связан с такими людьми, как вы, чтобы это было ваше время. Поэтому и назвали программу «Время героев», — сказал Путин на встрече с участниками программы.

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Ранее Life.ru писал, что Путин в Кремле проводит встречу с участниками программы «Время героев». В рамках мероприятия ожидается обстоятельный и содержательный диалог.

Мария Любицкая
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