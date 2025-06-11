ВСУ перебрасывают полигоны на запад страны из-за частых атак Армии России
«Архангел спецназа»: ВСУ перенесут полигоны на запад Украины для их безопасности
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Украинская армия занимается переброской собственных полигонов на запад страны, чтобы обезопасить мобилизованных. Об этом сообщает телеграм-канал «Архангел спецназа».
«Во избежание новых атак тренировочный процесс было принято решение перенести на Западную Украину, в частности – на Яворовский полигон во Львовской области. Таким образом ВСУ хотят обезопасить мобилизованных от ударов», — говорится в сообщении.
По данным канала, к 9 июня с полигона в Новомосковске Днепропетровской области планировался вывод всех военнослужащих и техники ВСУ. Сообщается также, что после ударов по этому полигону командующий объединённых сил ВСУ Михаил Драпатый подал в отставку.