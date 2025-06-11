ВСУ перебрасывают полигоны на запад страны из-за частых атак Армии России

Украинская армия занимается переброской собственных полигонов на запад страны, чтобы обезопасить мобилизованных. Об этом сообщает телеграм-канал «Архангел спецназа» .

«Во избежание новых атак тренировочный процесс было принято решение перенести на Западную Украину, в частности – на Яворовский полигон во Львовской области. Таким образом ВСУ хотят обезопасить мобилизованных от ударов», — говорится в сообщении.