ПМЭФ
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 июня, 08:52

ВСУ перебрасывают полигоны на запад страны из-за частых атак Армии России

«Архангел спецназа»: ВСУ перенесут полигоны на запад Украины для их безопасности

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Sheremeta

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Sheremeta

Украинская армия занимается переброской собственных полигонов на запад страны, чтобы обезопасить мобилизованных. Об этом сообщает телеграм-канал «Архангел спецназа».

«Во избежание новых атак тренировочный процесс было принято решение перенести на Западную Украину, в частности – на Яворовский полигон во Львовской области. Таким образом ВСУ хотят обезопасить мобилизованных от ударов», — говорится в сообщении.

По данным канала, к 9 июня с полигона в Новомосковске Днепропетровской области планировался вывод всех военнослужащих и техники ВСУ. Сообщается также, что после ударов по этому полигону командующий объединённых сил ВСУ Михаил Драпатый подал в отставку.
«Кошки-мышки»: Морпех рассказал о смене тактики ВСУ в Сумской области
«Кошки-мышки»: Морпех рассказал о смене тактики ВСУ в Сумской области

Напомним, Михаил Драпатый заявил о планах подать в отставку после ракетного удара по учебному подразделению ВСУ, в результате которого погибли 12 военных. Минобороны РФ показало видео блестящего уничтожения полигона ВСУ под Днепропетровском.

Мария Любицкая
  • Новости
  • ВСУ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar