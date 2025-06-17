В Курской области обнаружили тела солдат ВСУ, которые были брошены своими сослуживцами. Об этом сообщает ресурс «Северный ветер».

На трупы наткнули российские бойцы в одном из лесов Суджанского района. По их словам, это очередные военнослужащие, которые числятся пропавшими без вести, но на деле были брошены своими товарищами.

«Характерно, что системно оставлять на позициях тела своих «побратимов» вражеские подразделения начали одновременно с гонениями на каноническую Православную церковь. Отказываясь от своих корней, отказываясь от веры, украинцы начали терять и человеческий облик», — говорится в сообщении.