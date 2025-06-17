В лесах под Курском найдены разлагающиеся тела бойцов ВСУ, брошенных сослуживцами
В Сети появились фото разлагающихся тел солдат ВСУ в Курской области
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В Курской области обнаружили тела солдат ВСУ, которые были брошены своими сослуживцами. Об этом сообщает ресурс «Северный ветер».
На трупы наткнули российские бойцы в одном из лесов Суджанского района. По их словам, это очередные военнослужащие, которые числятся пропавшими без вести, но на деле были брошены своими товарищами.
«Характерно, что системно оставлять на позициях тела своих «побратимов» вражеские подразделения начали одновременно с гонениями на каноническую Православную церковь. Отказываясь от своих корней, отказываясь от веры, украинцы начали терять и человеческий облик», — говорится в сообщении.
Останки перевезли в российские морги. Позже из передадут украинской стороне для захоронения.
Напомним, что Россия полностью выполнила данные в Стамбуле обещания: украинской стороне передано 6060 тел погибших офицеров и солдат ВСУ. Украина передала российской стороне 78 наших погибших героев. В частности, 16 июня обмен телами завершился: Москва передала Киеву 1 248 тел, вернув тела 51 погибшего российского военнослужащего. Как считает глава Запорожья Балицкий, решение киевских властей забрать тела бойцов ВСУ является вынужденной мерой, а не результатом договорённостей или настоящего стремления вернуть погибших.